в чем состоит влияние политических партий на государство

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Партии представляют лицо государства в качестве правящих политических организаций, выступающих носителями государственной стратегии, политики. Правящая партия представлена в политической структуре власти и государственном механизме в виде партии парламентского большинства, в виде группы членов правительства во главе с ее лидером, возглавляющим правительство, либо президентом страны. Партия может быть не правящей, но входить в состав официальной внутрипарламентской политической оппозиции, тем самым принимать определенное участие в законодательной деятельности, в разработке государственных программ и, что еще важней, контролировать деятельность правящей партии и других институтов государственной власти. Наконец, партия, оставаясь за границами власти, может выступать в роли общественно-политической или гражданской оппозиции по отношению к правящей партии, государству и его представителям, входя при этом в структуру гражданского общества. Так, в зависимости от места, занимаемого политической партией в структуре политической организации общества и структуре государственно-политической власти, зависит ее роль и значение в политическом процессе как его наиболее характерного, активного участника. Исходя из этого объективного значения, партия определяется в политологии как один из институтов политической системы общества или организация, действующая в структуре государства. Хотя, как видно из предыдущего тезиса, не любая политическая партия непосредственно входит в структуры государственной власти. Она также может выступать в качестве объективной оппозиции к государству и принадлежать к гражданскому обществу.