1)В два бедона налили 8,9 л масла.Масло,которое залили в первый бедон,больше чем масло кторое залили во второй бедон на 2,5 л.Сколько л масла налили во второй бедон? 2)Путешественник должен был в два дня пройти 27,4 км.Во втор...
Математика
1)В два бедона налили 8,9 л масла.Масло,которое залили в первый бедон,больше чем масло кторое залили во второй бедон на 2,5 л.Сколько л масла налили во второй бедон? 2)Путешественник должен был в два дня пройти 27,4 км.Во второй день он прошел меньше первого дня на 2,3 км.Сколько км прошел путешественник в первый день? P.S.Извиняюсь за перевод,я не русская)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3,2 литра масла налили во второй бедон
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