1)В два бедона налили 8,9 л масла.Масло,которое залили в первый бедон,больше чем масло кторое залили во второй бедон на 2,5 л.Сколько л масла налили во второй бедон? 2)Путешественник должен был в два дня пройти 27,4 км.Во втор...

Математика

1)В два бедона налили 8,9 л масла.Масло,которое залили в первый бедон,больше чем масло кторое залили во второй бедон на 2,5 л.Сколько л масла налили во второй бедон? 2)Путешественник должен был в два дня пройти 27,4 км.Во второй день он прошел меньше первого дня на 2,3 км.Сколько км прошел путешественник в первый день? P.S.Извиняюсь за перевод,я не русская)

Автор: Гость