В треугольнике DAB известно, что угол A=90 градусов, угол D=30градусов, отрезок BT биссектриса треугольника. Найдите катет DA, если DT=8см
Геометрия
В треугольнике DAB известно, что угол A=90 градусов, угол D=30градусов, отрезок BT биссектриса треугольника. Найдите катет DA, если DT=8см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВТ биссектриса и делит уголВ на два по 30 гр., рассм. тр-к ДТВ, он равнобедренный по 2-м равным углам, ДТ=ТВ=8 см; рассм. тр-к АТВ, АТ катет, лежащий против угла 30гр., АТ=1/2ТВ(гипотенузы)=4 см; АД=ДТ+АТ=8+4=12 см; это ответ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Прочитайте арабские фразы в русской транскрипции. [Маза фал'т эл'й'ом?] - Что ты делал сегодня? [Маза фал'т'и эл'й'ом?] - Что ты делала сегодня? [Э...
Химия
Найдите массу сульфата бария , которая выделится при взаимодействии с хлоридом бария 200г 25%-ного раствора серной кислоты.
География
Окружающий мир