В треугольнике DAB известно, что угол A=90 градусов, угол D=30градусов, отрезок BT биссектриса треугольника. Найдите катет DA, если DT=8см

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ВТ биссектриса и делит уголВ на два по 30 гр., рассм. тр-к ДТВ, он равнобедренный по 2-м равным углам, ДТ=ТВ=8 см; рассм. тр-к АТВ, АТ катет, лежащий против угла 30гр., АТ=1/2ТВ(гипотенузы)=4 см; АД=ДТ+АТ=8+4=12 см; это ответ.