Почему во время полета птица не задыхается ?
Биология
Почему во время полета птица не задыхается ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полет птицы сопровождается большими затратами энергии и кислорода. Чтобы обеспечить клетки органов и тканей птицы необходимым количеством кислорода, кровь насыщается им на вдохе и на выдохе. Механизм этого процесса таков. При поднимании крыльев грудная клетка птицы расширяется, в ней снижается давление и поток воздух поступает в губчатые легкие и одновременно в воздушные мешки. В легких происходит обогащение крови кислородом и удаление углекислого газа. При опускании крыльев грудная клетка сдавливается, воздух из воздушных мешков поступает в легкие и кровь вновь насыщается кислородом. В насыщении кислородом крови на вдохе и на выдохе и состоит сущность двойного дыхания. Чем чаще птица машет крыльями, тем больше кислорода поступает в ее организм. Поэтому птицы не задыхаются при полете.
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