Автомобилист думал проехать с намеченной скоростью все расстояние за 4 часа. Но автомобилист проехал с намеченной скоростью 2 часа, затем он снизил скорость на 10 км/ч и из-за этого ему пришлось на 20 мин приехать позже, чем пр...
Математика
Автомобилист думал проехать с намеченной скоростью все расстояние за 4 часа. Но автомобилист проехал с намеченной скоростью 2 часа, затем он снизил скорость на 10 км/ч и из-за этого ему пришлось на 20 мин приехать позже, чем предполагалось. Найдите намеченную скорость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=tнач*Vнач время начальное tнач=4ч=240мин но авто проехало с начальной скоростью 2ч(120мин) - 120*Vнач затем снизив скорость на 10км/ч (1/6 км/мин) Vнач-1/6 км/мин приехал на 20 мин позже t2=140мин значит реально авто проехал S=120*Vнач+140*(Vнач-1/6), что равно 240*Vнач 260*Vнач-140/6=240* Vнач 260*V-240*V=140/6 20*V=140/6 120*V=140 V=140/120 V=7/6 км/мин 7/6 км/мин = 70 км/ч Ответ 70 км/ч намеченная скорость
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