Автомобилист думал проехать с намеченной скоростью все расстояние за 4 часа. Но автомобилист проехал с намеченной скоростью 2 часа, затем он снизил скорость на 10 км/ч и из-за этого ему пришлось на 20 мин приехать позже, чем пр...

Математика

Автомобилист думал проехать с намеченной скоростью все расстояние за 4 часа. Но автомобилист проехал с намеченной скоростью 2 часа, затем он снизил скорость на 10 км/ч и из-за этого ему пришлось на 20 мин приехать позже, чем предполагалось. Найдите намеченную скорость

Автор: Гость