Подскажите пожалуйста. Надо ли ставить артикль a/an в следующих предложениях: 1.Is Annelisa __ good wife?! 2.Are there __ lazy students in your group? 3.Is there__ good shampoo in the bathroom?
Английский язык
Подскажите пожалуйста. Надо ли ставить артикль a/an в следующих предложениях: 1.Is Annelisa __ good wife?! 2.Are there __ lazy students in your group? 3.Is there__ good shampoo in the bathroom?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Is Annelisa a good wife?! 2. Are there any lazy students in your group? 3. Is there any good shampoo in the bathroom?
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