Подскажите пожалуйста. Надо ли ставить артикль a/an в следующих предложениях: 1.Is Annelisa __ good wife?! 2.Are there __ lazy students in your group? 3.Is there__ good shampoo in the bathroom?

Английский язык

Подскажите пожалуйста. Надо ли ставить артикль a/an в следующих предложениях: 1.Is Annelisa __ good wife?! 2.Are there __ lazy students in your group? 3.Is there__ good shampoo in the bathroom?

Автор: Гость