Образующая конуса равна 5см, площадь его боковой поверхности равна 15 П см^2.найдите обьем конуса.
Алгебра
Образующая конуса равна 5см, площадь его боковой поверхности равна 15 П см^2.найдите обьем конуса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем радиус основания конуса: (см) Найдём высоту конуса (по т. Пифагора): (см) Найдём объём конуса: (см³) Ответ: 12 π см³.
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