К необходимым условиям игры в отличие от труда относятся

Обществознание
К необходимым условиям игры в отличие от труда относятся
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Автор: Гость
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Гость:
В игре нсть вымышленная ситуация
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