К необходимым условиям игры в отличие от труда относятся
Обществознание
К необходимым условиям игры в отличие от труда относятся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В игре нсть вымышленная ситуация
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