Решите уравнение пожалуйста 5 6/7-х=3 2/7 у+4 8/11=10 7/11 х + 2 5/13 = 4 11/13 6 3/7 - y = 3 5/7 Помогите ??ожалуйста!)

Гость: Гость:

5 6/7 - х = 3 2/7 х = 5 6/7 - 3 2/7 х = 2 4/7 Ответ : х = 2 4/7 у + 4 8/11 = 10 7/11 у = 10 7/11 - 4 8/11 у = 5 8/11 Ответ : у = 5 8/11 х + 2 5/13 = 4 11/13 х = 4 11/13 - 2 5/13 х = 2 7/13 Ответ : х = 2 7/13 6 3/7 - у = 3 5/7 у = 6 3/7 - 3 5/7 у = 2 5/7 Ответ : х = 2 5/7