Цветная металлургия развита:1)в Армении 2)Азербайджане3) Грузии 4)казахстан
География
Цветная металлургия развита:1)в Армении 2)Азербайджане3) Грузии 4)казахстан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, что в Казахстане, т.к. Остальные страны не обладают таким количеством цветных металлов
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