Напишите молекулярные и ионные уравнения реакций, протекающих при сливании растворов: а) хлорида магния и гидроксида натрия; б) азотной кислоты и гидроксида железа(II); в) соляной кислоты и карбоната кальция.
Химия
Напишите молекулярные и ионные уравнения реакций, протекающих при сливании растворов: а) хлорида магния и гидроксида натрия; б) азотной кислоты и гидроксида железа(II); в) соляной кислоты и карбоната кальция.
Ответ(ы) на вопрос:
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MgCl2 + 2NaOH = Mg(OH)2 + 2NaClMg(+2) + 2Cl(-) + 2Na(+) + 2OH(-) = Mg(OH)2 + 2Na(+) + 2Cl(-)Mg(+2) + 2OH(-) = Mg(OH)23HNO3 + Fe(OH)3 = Fe(NO3)3 +3 H2O3H(+) + 3NO3(-) + Fe(OH)3 = Fe(+3) + 3NO3(-) + 3H2O3H(+) + Fe(OH)3 = Fe(+3) + 3H2O2HCl + CaCO3 = CaCl2 + CO2 + H2O2H(+) + 2Cl(-) + CaCO3 = Ca(+2) + 2Cl(-)+ CO2 + H2O2H(+) + CaCO3 = Ca(+2) + CO2 + H2O
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