Напишите молекулярные и ионные уравнения реакций, протекающих при сливании растворов: а) хлорида магния и гидроксида натрия; б) азотной кислоты и гидроксида железа(II); в) соляной кислоты и карбоната кальция.

Химия

Напишите молекулярные и ионные уравнения реакций, протекающих при сливании растворов: а) хлорида магния и гидроксида натрия; б) азотной кислоты и гидроксида железа(II); в) соляной кислоты и карбоната кальция.

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