Какие элементы могут служить именем массива?
Информатика
Какие элементы могут служить именем массива?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Именем массива или переменной может служить любой набор символов, не совпадающий со служебными словами языка Паскаль. Имена должны начинаться с буквы или символа подчеркивания, могут содержать цифры. Буквы - только латинские (английские).
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