Используя числа 5,4,и9, запиши две суммы и две разности. Найди их значение.
Математика
Используя числа 5,4,и9, запиши две суммы и две разности. Найди их значение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+5=9 5+4=9 9-5=4 5-4=1
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