Две черепахи одновременно поползли навстречу друг другу. Расстояние между ними б??ло 456 м. Скорость одной -12 м/мин, другой - 7 м/мин. Через сколько минут между черепахами будет 114 м? Через сколько минут они встретятся?
Математика
Две черепахи одновременно поползли навстречу друг другу. Расстояние между ними б??ло 456 м. Скорость одной -12 м/мин, другой - 7 м/мин. Через сколько минут между черепахами будет 114 м? Через сколько минут они встретятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)456-114=342(м) расстояние 2)12+7=19(м/мин) скорость 2 черепах 3)342:19=18(мин) между черепахами будет 114м 4)456:19=24(мин) Ответ: через 18 минут между черепахами будет 114м и через 24 мин встретятся черепахи
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