Две черепахи одновременно поползли навстречу друг другу. Расстояние между ними б??ло 456 м. Скорость одной -12 м/мин, другой - 7 м/мин. Через сколько минут между черепахами будет 114 м? Через сколько минут они встретятся?

Математика

Две черепахи одновременно поползли навстречу друг другу. Расстояние между ними б??ло 456 м. Скорость одной -12 м/мин, другой - 7 м/мин. Через сколько минут между черепахами будет 114 м? Через сколько минут они встретятся?

Автор: Гость