В деревнях мы иногда встречаем колодцы с воротом. Диаметр цилиндра, на который происходит навивка цепи или веревки - 40 см. а радиус рукоятки колодезного ворота – 80 см Вопрос № 1 Какой максимальный выигрыш в силе дает такой ...
Физика
В деревнях мы иногда встречаем колодцы с воротом. Диаметр цилиндра, на который происходит навивка цепи или веревки - 40 см. а радиус рукоятки колодезного ворота – 80 см Вопрос № 1 Какой максимальный выигрыш в силе дает такой ворот ? Ответ округлите до целого числа. Мой ответ Вопрос № 2 Сколько оборотов сделает Ваня. поднимая ведро с глубины 10 м ? Ответ округлите до целого числа. Мой ответ Вопрос № 3 Какую работу по модулю совершает сила тяжести при поднятии 12-литрового ведра, наполненного водой на 3/4 , с глубины 9 метров, если масса пустого ведра 1 кг? Ответ запишите в кДж и округлите до сотых Мой ответ Вопрос № 4 На какую величину изменилась потенциальная энергия воды, поднятой из колодца наверх, если уровень воды от 10-ти метровой глубины упал еще на 0,4 м Диаметр колодца 1,13 м. Ответ запишите в кДж и округлите с точностью до целых. Мой ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№ 1 выигрыш в силе n = 80 см / 20 см = 4 раза № 2 ΔL = 10 м За 1 оборот L = 2*π*R => N = ΔL / L = ΔL / (2*π*R) = 10 м / (2*3,14*0,20 м) ≈ 8 № 3 Ведро наполнено на 3/4 сл-но 12 л * 3/4 = 9 л воды в ведре, это 9 кг воды + масса ведра 1 кг итого ведро с водой имеет массу 10 кг Работа силы тяжести по модулю A = mgh = 10 кг * 9,81 м/с² * 9 м ≈ 883 Дж ≈ 0,88 кДж №4 ΔП = Δm*g*Δh Δm = ρ*V = ρ*π*d²*Δl/4, Δl = 0,4 м, d = 1,13 м, Δh = H + Δl/2 Δh = 10,2 м высота подъема воды из колодца ΔП = 1000 кг/м³ * 3,14 * (1,13 м)² * 0,4 м * 9,81 м/с² * 10,2 м / 4 ≈ 40120 Дж ≈40 кДж - увеличилась
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