В деревнях мы иногда встречаем колодцы с воротом. Диаметр цилиндра, на который происходит навивка цепи или веревки - 40 см. а радиус рукоятки колодезного ворота – 80 см Вопрос № 1 Какой максимальный выигрыш в силе дает такой ...

Физика

В деревнях мы иногда встречаем колодцы с воротом. Диаметр цилиндра, на который происходит навивка цепи или веревки - 40 см. а радиус рукоятки колодезного ворота – 80 см Вопрос № 1 Какой максимальный выигрыш в силе дает такой ворот ? Ответ округлите до целого числа. Мой ответ Вопрос № 2 Сколько оборотов сделает Ваня. поднимая ведро с глубины 10 м ? Ответ округлите до целого числа. Мой ответ Вопрос № 3 Какую работу по модулю совершает сила тяжести при поднятии 12-литрового ведра, наполненного водой на 3/4 , с глубины 9 метров, если масса пустого ведра 1 кг? Ответ запишите в кДж и округлите до сотых Мой ответ Вопрос № 4 На какую величину изменилась потенциальная энергия воды, поднятой из колодца наверх, если уровень воды от 10-ти метровой глубины упал еще на 0,4 м Диаметр колодца 1,13 м. Ответ запишите в кДж и округлите с точностью до целых. Мой ответ

Автор: Гость