В детском мире продавали двухколесные и трехколёсные велосипеды. Миша пересчитал все рули и все колёса. Получить 12 рулей и 27 колёс. Сколько трехколёсных велосипедов продавали. Детском мире?
Математика
В детском мире продавали двухколесные и трехколёсные велосипеды. Миша пересчитал все рули и все колёса. Получить 12 рулей и 27 колёс. Сколько трехколёсных велосипедов продавали. Детском мире?
Ответ(ы):
Гость:
1. 12*2=24 2. 27-24=3 колеса от трёхколёсных велосипедов 3. 3*3=9 колес у трёх трёхколёсных велосипедов 4. 27-9=18 колес у двух колёсных велосипедов 5. 18:2=9 двухколёсных велосипедов 6. 12-9=3 ответ: 3 трёхколёсных велосипеда продавали в "Детском мире"
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