В детском мире продавали двухколесные и трехколёсные велосипеды. Миша пересчитал все рули и все колёса. Получить 12 рулей и 27 колёс. Сколько трехколёсных велосипедов продавали. Детском мире?

Математика

В детском мире продавали двухколесные и трехколёсные велосипеды. Миша пересчитал все рули и все колёса. Получить 12 рулей и 27 колёс. Сколько трехколёсных велосипедов продавали. Детском мире?

Автор: Гость