В детском мире продавали двухколесные и трехколёсные велосипеды. Миша пересчитал все рули и все колёса. Получить 12 рулей и 27 колёс. Сколько трехколёсных велосипедов продавали. Детском мире?

Математика
В детском мире продавали двухколесные и трехколёсные велосипеды. Миша пересчитал все рули и все колёса. Получить 12 рулей и 27 колёс. Сколько трехколёсных велосипедов продавали. Детском мире?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. 12*2=24 2. 27-24=3 колеса от трёхколёсных велосипедов 3. 3*3=9 колес у трёх трёхколёсных велосипедов 4. 27-9=18 колес у двух колёсных велосипедов 5. 18:2=9 двухколёсных велосипедов 6. 12-9=3 ответ: 3 трёхколёсных велосипеда продавали в "Детском мире"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Эта резиденция испанских королей построенная при Филиппе 2 называется A) Прадо Б) Эскориал В) Буэнависта
Ответить
Обществознание
Сочинениемн на тему дружба и героизм
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста упр.245
Ответить
Литература
Какие уроки вынесли герои рассказа 12 месяцев, что даст человеку сменя времен года когда он захочет, какие уроки выгисем мы?
Ответить
Математика
Бабушка посадила 8 кустов розовых георгин и 13 кустов конопли георгин всего лишь она посадила в ряд по 7 Кустов каждом Сколько рядов с кустами геор...
Ответить