В доме 12 комнат,и в каждой комнате по 2 окна.вечером был виден свет в 18 окнах.в скольких комнатах свет не был включен?

Математика
В доме 12 комнат,и в каждой комнате по 2 окна.вечером был виден свет в 18 окнах.в скольких комнатах свет не был включен?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12x2=24 (окна)24-18=66/2=3

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