В доме 12 комнат,и в каждой комнате по 2 окна.вечером был виден свет в 18 окнах.в скольких комнатах свет не был включен?

Математика

В доме 12 комнат,и в каждой комнате по 2 окна.вечером был виден свет в 18 окнах.в скольких комнатах свет не был включен?

Автор: Гость