В двух магазинах 460 игрушек. В первом магазине продали 164 игрушки а во втором в 4 раза меньше сколько игрушек осталось в двух магазинах

Математика

В двух магазинах 460 игрушек. В первом магазине продали 164 игрушки а во втором в 4 раза меньше сколько игрушек осталось в двух магазинах

Автор: Гость