В двух магазинах 460 игрушек. В первом магазине продали 164 игрушки а во втором в 4 раза меньше сколько игрушек осталось в двух магазинах

Математика
В двух магазинах 460 игрушек. В первом магазине продали 164 игрушки а во втором в 4 раза меньше сколько игрушек осталось в двух магазинах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)164:4=41игрушка2)164+41=205игрушек-продали два магазина3)460-205=455игрушек-осталосьОтвет:455 игрушек осталось в двух магазинах.

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