В двух мешках столько же картофеля сколько моркови в 5 мешках сколько килограммов картофеля в одном мешке если масса мешка моркови 20кг
Математика
В двух мешках столько же картофеля сколько моркови в 5 мешках сколько килограммов картофеля в одном мешке если масса мешка моркови 20кг
Ответ(ы):
Гость:
1) 20*5=100 кг моркови в пяти мешках, и столько же кг картофеля в двух мешках. 2) 100/2=50 кг картофеля в одном мешке.
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