В двух мешках столько же картофеля сколько моркови в 5 мешках сколько килограммов картофеля в одном мешке если масса мешка моркови 20кг

Математика

В двух мешках столько же картофеля сколько моркови в 5 мешках сколько килограммов картофеля в одном мешке если масса мешка моркови 20кг

Автор: Гость