В двух мешках столько же картофеля сколько моркови в 5 мешках сколько килограммов картофеля в одном мешке если масса мешка моркови 20кг

Математика
В двух мешках столько же картофеля сколько моркови в 5 мешках сколько килограммов картофеля в одном мешке если масса мешка моркови 20кг
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 20*5=100 кг моркови в пяти мешках, и столько же кг картофеля в двух мешках. 2) 100/2=50 кг картофеля в одном мешке.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Сократите дробь. 4m-4n/8mn ax-bc/cx+dx
Ответить
География
Выберете любую тему из предложенных
Ответить
Русский язык
Где же он? я его нашла .он был огромный, больше меня Ну,здравствуй! сказала я ему. эт?? ты? Но он молчал .ты почему молчишь ?и тут я удивила круглу...
Ответить
Русский язык
Пожалуйста помогите. надо найти пять предложений с метафорой.
Ответить
География
Установите соответствие «термин – значение»: 1) изогипсы — 2) изогалы — 3) изобары — 4) изотермы — 5) изобаты ...
Ответить