В двух рулонах было 864 метра плёнки. Сколько плёнки было в каждом рулоне, если в одном в 7 раз больше, чем в другом?

Математика

В двух рулонах было 864 метра плёнки. Сколько плёнки было в каждом рулоне, если в одном в 7 раз больше, чем в другом?

Автор: Гость