В двух рулонах было 864 метра плёнки. Сколько плёнки было в каждом рулоне, если в одном в 7 раз больше, чем в другом?
Математика
В двух рулонах было 864 метра плёнки. Сколько плёнки было в каждом рулоне, если в одном в 7 раз больше, чем в другом?
Ответ(ы):
Гость:
В одном рулоне Х метров, в другом 7 Х метров В двух рулонах ------------Х + 7Х = 8Х метров В двух рулонах -------------864 метра 8Х = 864 метра Х = 864 : 8 Х = 108 метров -----------------в одном рулоне 7Х = 756 метров ----------------в другом рулоне
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