В двух рундуках на корме яхты надежда лежат 6 географических карт.за карты из одно??о рундука заплачено 120 рублей,а за карты из другого рундука 240 рублей.сколько географических карт лежит в каждом рундуке ,если все они имеют ...
Математика
В двух рундуках на корме яхты надежда лежат 6 географических карт.за карты из одно??о рундука заплачено 120 рублей,а за карты из другого рундука 240 рублей.сколько географических карт лежит в каждом рундуке ,если все они имеют одинаковую цену?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X*120=y*240 x+y=6 У нас есть 2 уравнения. Из второго делаем вот что х=6-у И подставляем это в первое (6-у)*120=у*240 у*240=720-120у 360у=720 у=2 карты по 240 рублей во 2 сундуке 6-2=4 карты по 120 рублей в 1 сундуке
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