В Эстонии живут 469 различных видов позвоночных, в том числе 317 видов птиц, 61 вид мле??опитающих и 5 видов пресмыкающихся. Сколько процентов от числа всех видов составляют в Эстонии виды птиц, сколько процентов-виды млекопита...

Математика

В Эстонии живут 469 различных видов позвоночных, в том числе 317 видов птиц, 61 вид мле??опитающих и 5 видов пресмыкающихся. Сколько процентов от числа всех видов составляют в Эстонии виды птиц, сколько процентов-виды млекопитающих и сколько процентов-пресмыкающихся? Сколько процентов приходится на виды, не упомянутые выше (рыбы, земноводные)?

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