В Эстонии живут 469 различных видов позвоночных, в том числе 317 видов птиц, 61 вид мле??опитающих и 5 видов пресмыкающихся. Сколько процентов от числа всех видов составляют в Эстонии виды птиц, сколько процентов-виды млекопита...

Математика
В Эстонии живут 469 различных видов позвоночных, в том числе 317 видов птиц, 61 вид мле??опитающих и 5 видов пресмыкающихся. Сколько процентов от числа всех видов составляют в Эстонии виды птиц, сколько процентов-виды млекопитающих и сколько процентов-пресмыкающихся? Сколько процентов приходится на виды, не упомянутые выше (рыбы, земноводные)?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
67.6%- птиц, 13%- млекоп., 1%- пресмык., 18.3%- остальные
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