В это время осень обычно называют золотой.золото,которое давно должно было охватить лес,отчего-то запоздало.ни золотинки не виднелось на березняках.березовые листья как-то неправильно и стыдливо шевелились под ветром.им неловко...

Литература

В это время осень обычно называют золотой.золото,которое давно должно было охватить лес,отчего-то запоздало.ни золотинки не виднелось на березняках.березовые листья как-то неправильно и стыдливо шевелились под ветром.им неловко было,что они еще такие зеленые,такие молодые,а давно уж должны были озолотеть.1) Почему вид осеннего леса увидел автор?Дай ответ предложениями из текста.

Автор: Гость