В это время осень обычно называют золотой.золото,которое давно должно было охватить лес,отчего-то запоздало.ни золотинки не виднелось на березняках.березовые листья как-то неправильно и стыдливо шевелились под ветром.им неловко...
Литература
В это время осень обычно называют золотой.золото,которое давно должно было охватить лес,отчего-то запоздало.ни золотинки не виднелось на березняках.березовые листья как-то неправильно и стыдливо шевелились под ветром.им неловко было,что они еще такие зеленые,такие молодые,а давно уж должны были озолотеть.1) Почему вид осеннего леса увидел автор?Дай ответ предложениями из текста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Им неловко было,что они еще .....(до точки)
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