В фермерском хозяйстве 2/3 площадь пастбища,1/4 бахчи.Какова площадь всего хозяйств??,если под пастбища занято на 25 га больше,чем под бахчи?
Математика
В фермерском хозяйстве 2/3 площадь пастбища,1/4 бахчи.Какова площадь всего хозяйств??,если под пастбища занято на 25 га больше,чем под бахчи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пастбища 8/12, бахчи 3/12. 8/12-3/12=5/12=25га Площадь хозяйства S=25:5*12=60га
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