В фермерском хозяйстве 2/3 площадь пастбища,1/4 бахчи.Какова площадь всего хозяйств??,если под пастбища занято на 25 га больше,чем под бахчи?

Математика

В фермерском хозяйстве 2/3 площадь пастбища,1/4 бахчи.Какова площадь всего хозяйств??,если под пастбища занято на 25 га больше,чем под бахчи?

Автор: Гость