В окружность вписан треугольник ABC. Угол B = 66 Угол C = 84. Радиус окружности равен 15. Н??йти сторону BC.
Геометрия
В окружность вписан треугольник ABC. Угол B = 66 Угол C = 84. Радиус окружности равен 15. Н??йти сторону BC.
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