В футбольном турнире 14 команд сыграли между собой 6 туров — каждая ко- манда сыгр??ла с шестью разными командами. Обязательно ли найдутся три коман- ды, не сыгравшие между собой пока ни одного матча?

Гость: Гость:

Представим, что некие команды (часть общего списка) играли только между собой. Группа таких команд может насчитывать не менее семи - ведь если бы их было меньше, они не смогли бы сыграть шесть раз с разными. Итак, допустим одну такую группу мы нашли, остаётся ещё семь команд, которые как раз составят другую аналогичную группу. Итого мы имеем две группы по семь, которые играли только внутри группы и не играли вне её. Это значит, что можно найти пару команд, не игравших друг с другом (по одной команде из каждой группы), но невозможно будет найти такую тройку (ведь в этой тройке две команды обязательно будут членами одной группы, а значит уже играли между собой)