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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 37/х=259
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 37/х=259
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Гость:
Если 37\×=259 то ×=7 наверное
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