Ребят кто щас в 6 классе. В казахском языке есть страница 67 номер 5 переведите пж. Дам 34балов
Қазақ тiлi
Ребят кто щас в 6 классе. В казахском языке есть страница 67 номер 5 переведите пж. Дам 34балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прочитай Он үште бір мішел дальше слова которые написаны черным цветом из них нужно составить предложения
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