Завдання: Перепишіть, подані в дужках іменники ставлячи у формі кличного відмінка.Розставте пропущені розділові знаки. Чимало маєш (земля) дивних див. Кружляй скоріше земна (куля). Злітає (птиця) в чисте небо! Нічний (літак) ...
Українська мова
Завдання: Перепишіть, подані в дужках іменники ставлячи у формі кличного відмінка.Розставте пропущені розділові знаки. Чимало маєш (земля) дивних див. Кружляй скоріше земна (куля). Злітає (птиця) в чисте небо! Нічний (літак) міста не буди! (Вітер) дужий вірний (друг) хвилями заграй! (Тарас) даруй мені силу вогню навчи мене бути собою!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чимало маєш земле,дивних див.Кружляй скоріше земна куле .Злітай птице,в чисте небо!Нічний літак,міста не буди.Вітер,дужий вірний друже,хвилями заграй ! Тарасе ,даруй силу вогню ,навчи меня бути собою!
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