Завдання: Перепишіть, подані в дужках іменники ставлячи у формі кличного відмінка.Розставте пропущені розділові знаки. Чимало маєш (земля) дивних див. Кружляй скоріше земна (куля). Злітає (птиця) в чисте небо! Нічний (літак) ...

Українська мова

Завдання: Перепишіть, подані в дужках іменники ставлячи у формі кличного відмінка.Розставте пропущені розділові знаки. Чимало маєш (земля) дивних див. Кружляй скоріше земна (куля). Злітає (птиця) в чисте небо! Нічний (літак) міста не буди! (Вітер) дужий вірний (друг) хвилями заграй! (Тарас) даруй мені силу вогню навчи мене бути собою!

Автор: Гость