Завдання: Перепишіть, подані в дужках іменники ставлячи у формі кличного відмінка.Розставте пропущені розділові знаки. Чимало маєш (земля) дивних див. Кружляй скоріше земна (куля). Злітає (птиця) в чисте небо! Нічний (літак) ...

Українська мова
Завдання: Перепишіть, подані в дужках іменники ставлячи у формі кличного відмінка.Розставте пропущені розділові знаки. Чимало маєш (земля) дивних див. Кружляй скоріше земна (куля). Злітає (птиця) в чисте небо! Нічний (літак) міста не буди! (Вітер) дужий вірний (друг) хвилями заграй! (Тарас) даруй мені силу вогню навчи мене бути собою!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чимало маєш земле,дивних див.Кружляй скоріше земна куле .Злітай птице,в чисте небо!Нічний літак,міста не буди.Вітер,дужий вірний друже,хвилями заграй ! Тарасе ,даруй силу вогню ,навчи меня бути собою!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Оперативная память первых персональных компьютеров.
Ответить
История
Значения франко-прусской войны
Ответить
История
Промышленный переворот и индустриалбная эра это одно и то же?
Ответить
Алгебра
Помогите 263 в пожалуйста
Ответить
История
Можно ли раннее Новое время считать временем разложения традиционного общеста и ??арождения общества современного?Свою точку зрения поттверди факта...
Ответить