Промышленный переворот и индустриалбная эра это одно и то же?
История
Промышленный переворот и индустриалбная эра это одно и то же?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Промышленный переворот-это переход от ручного труда к машинному. а вот идустриабельная эра (индустриализация)- это процесс связан с развитием новых технологий, особенно в таких отраслях, как энергетика и металлургия.
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