Проверочное слова отгадка,пометка,салфетка,закладка,доска

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Проверочное слова отгадка,пометка,салфетка,закладка,доска
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