Прочитайте текст и выполните задания. Старый дуб. Сзади мостков стоял огромней??ий дуб. Возле него рос некогда другой дуб, от которого остался только довольно высокий пень. Из любопытства мы влезли на этот громадный пень все...

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Прочитайте текст и выполните задания. Старый дуб. Сзади мостков стоял огромней??ий дуб. Возле него рос некогда другой дуб, от которого остался только довольно высокий пень. Из любопытства мы влезли на этот громадный пень все трое, но заняли только маленький краешек. Отец мой говорил, что на нём могли бы усесться человек двадцать. Он указал мне зарубки на дубовом пне и растущем дубе и сказал, что местные башкирцы каждые сто лет кладут такие заметки на больших дубах, чтобы можно было определить возраст дерева. Отец прибавил, что он видел дум значительно толще и что на нём находилось двенадцать заметок. Следовательно, ему было 1200 лет. Отец башкирцам верил. И мне тогда их рассказы казались истиной, не не подверженной сомнению. Задания: 1. Определите тему и главную мысль текста. 2. Подчеркните слова с орфограммой " Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова". 3. Выпишите из текста местоимения с предлогами. Укажите их лицо , число, падеж.4 Объясните значение выделенного слова- некогда. 5. Найдите в тексте слова - формы одного и того же слова и однокоренные слова. Продолжите ряд однокоренных слов. 6. Подберите синонимы к словам огромнейший, истина. Укажите, какой частью речи являются эти слова.

Автор: Гость