Можно ли раннее Новое время считать временем разложения традиционного общеста и ??арождения общества современного?Свою точку зрения поттверди фактами)Спасибо заранее)Даю 49 баллов

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Да, нужно. В эпоху раннего Нового времени постепенно разрушается традиционное общество и появляется индустриальное общество — общество, в котором быстрыми темпами развивается техника. То есть, появляются фабрики, машинки разные вместо ручного труда. И так постепенно ручной труд заменяют машины. В ранее Новое время были созданы инновация будущего и современного. Появляются мануфактуры, банки, биржи, улучшение орудий труда, оружий, пушек, кораблей. Появляются ветряные мельницы, токарный станок, книгопечатание, книги с иллюстрациями.