Какая мораль в басне Белка. и Волк ? Обьясните смысл морали.
Литература
Какая мораль в басне Белка. и Волк ? Обьясните смысл морали.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волк - олицетворение злобы. Из-за злобы он не видит радости. Его раздражает его окружение. Он не видит радости в создании добра для других. Что-бы быть счастливым, надо помогать другим.
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