Помогите. СРОЧНО нужен доклад-сообщение на тему Кёрлинг. Лучше кратко

Другие предметы
Помогите. СРОЧНО нужен доклад-сообщение на тему Кёрлинг. Лучше кратко
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Керлинг одна из олимпийских игр основанная еще 1000 лет назад. Керлмнг подрузумивает собой мпортивную игру на льду, цель которой — попасть в мишень скользящим по льду тяжелым диском из камня или металла с рукояткой. Лед в керлинге натирают специальными "швабрами" что-бы снаряд доехал до цели и результат получился самым точным
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Ребят кто щас в 6 классе. В казахском языке есть страница 67 номер 5 переведите пж. Дам 34балов
Ответить
Литература
Цитаты из стиха "Три пальмы"
Ответить
Қазақ тiлi
Как на казахского 10000 тысяч
Ответить
Литература
Какая мораль в басне Белка. и Волк ? Обьясните смысл морали.
Ответить
Українська мова
Завдання: Перепишіть, подані в дужках іменники ставлячи у формі кличного відмінка.Розставте пропущені розділові знаки. Чимало маєш (земля) дивни...
Ответить