Помогите. СРОЧНО нужен доклад-сообщение на тему Кёрлинг. Лучше кратко
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Помогите. СРОЧНО нужен доклад-сообщение на тему Кёрлинг. Лучше кратко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Керлинг одна из олимпийских игр основанная еще 1000 лет назад. Керлмнг подрузумивает собой мпортивную игру на льду, цель которой — попасть в мишень скользящим по льду тяжелым диском из камня или металла с рукояткой. Лед в керлинге натирают специальными "швабрами" что-бы снаряд доехал до цели и результат получился самым точным
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