В ящик массой M, подвешенный на тонкой нити, попадает пуля массой, летевшая горизантально со скорость vнулевое, и застревает в нем. На какую высоту H поднимается ящик после попадания в него пули?
Физика
В ящик массой M, подвешенный на тонкой нити, попадает пуля массой, летевшая горизантально со скорость vнулевое, и застревает в нем. На какую высоту H поднимается ящик после попадания в него пули?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M*v₀ = (m + M)*v - закон сохранения импульса v = m*v₀ / (m + M) (m + M)*v² / 2 = (m + M)*g*H (m + M) * m² * v₀² / (2*(m + M)²) = (m + M) * g * H H = m² * v₀² / (2*g*(M + m)²)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Английский язык
Математика
Английский язык