В ящик массой M, подвешенный на тонкой нити, попадает пуля массой, летевшая горизантально со скорость vнулевое, и застревает в нем. На какую высоту H поднимается ящик после попадания в него пули?

Физика

В ящик массой M, подвешенный на тонкой нити, попадает пуля массой, летевшая горизантально со скорость vнулевое, и застревает в нем. На какую высоту H поднимается ящик после попадания в него пули?

Автор: Гость