В ящике 30 деталей , 10 из которых - с браком. какова вероятность того, что среди 6 наудачу извлеченых деталей 1 бракованая?

Математика
В ящике 30 деталей , 10 из которых - с браком. какова вероятность того, что среди 6 наудачу извлеченых деталей 1 бракованая?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
P(A)=M/N A- среди 6 деталей 1 брак P(A)=C6.30=30!/6!(30-6)!=593775 n=593775 m=C1.10*C1.20=10!/1!*(10-1)! *20!/1!(10-1)!=200 P=m/n=200/593775=0.00034 
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