В ящике 30 деталей , 10 из которых - с браком. какова вероятность того, что среди 6 наудачу извлеченых деталей 1 бракованая?

Математика

В ящике 30 деталей , 10 из которых - с браком. какова вероятность того, что среди 6 наудачу извлеченых деталей 1 бракованая?

Автор: Гость