Помогите пожалуйста!!! Задача надо написать римскими цыфрами. В колхозе было две п??секи . С одной из них рассчитывали получить 975 кг мёда, а с другой - 640 кг. С первой получили столько, сколько рассчитывали , а со второй - н...

Математика

Помогите пожалуйста!!! Задача надо написать римскими цыфрами. В колхозе было две п??секи . С одной из них рассчитывали получить 975 кг мёда, а с другой - 640 кг. С первой получили столько, сколько рассчитывали , а со второй - на 46 кг больше, чем предпологали. Сколько мёда получили с двух пасек? Спасибо

Автор: Гость