Помогите пожалуйста!!! Задача надо написать римскими цыфрами. В колхозе было две п??секи . С одной из них рассчитывали получить 975 кг мёда, а с другой - 640 кг. С первой получили столько, сколько рассчитывали , а со второй - н...

Математика
Помогите пожалуйста!!! Задача надо написать римскими цыфрами. В колхозе было две п??секи . С одной из них рассчитывали получить 975 кг мёда, а с другой - 640 кг. С первой получили столько, сколько рассчитывали , а со второй - на 46 кг больше, чем предпологали. Сколько мёда получили с двух пасек? Спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 640+46=686(кг)-собрали меда со 2 пасеки 2) 686+975=1661(кг)-собрали с двух пасек
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