Употребите правильную форму страдательного залога . This food.... In China.
Английский язык
Употребите правильную форму страдательного залога . This food.... In China.
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
Русский язык
Срочно, пожайлуста, сделайте синтаксический разбор предложения: "Казалось бы, мо??но легко, листая журнал или книгу, где помещены репродукции раб...
Русский язык