В ящике был гамак подвешиваемый к потолку два стула и стол крепко привинчывые к полу. где запятые
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В ящике был гамак подвешиваемый к потолку два стула и стол крепко привинчывые к полу. где запятые
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ящике был гамак, подвешиваемый к потолку, два стула и стол ,крепко привинченные к полу.
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