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Использование углеводородного сырья в химической промышленности для получения разнообразных химикатов создает условия достижения большой народнохозяйственной экономии как по капиталовложениям, так и в результате снижения себестоимости готовой продукции. [1]Использование углеводородного сырья для производства полиэтилена и полипролилена, искусственных волокон, фенола, этилового спирта и ацетона, аммиака и карбамида, метанола и формальдегида открыло широкие возможности для комплексной химизации народного хозяйства, значительного повышения эффективности общественного производства. [2]Благодаря использованию нефтехимического углеводородного сырья создается неограниченная сырьевая база, значительно сокращается расход сырья, уменьшаются затраты труда. Подсчеты показывают, что при замене пищевого сырья нефтехимическим производительность труда в народном хозяйстве возрастает в 30 - 70 раз. Использование в качестве сырья нефти и газа позволило широко распространенные многостадийные процессы, связанные с применением неорганических веществ, заменить прямыми синтезами, осуществляемыми по значительно упрощенным схемам производства и способствующими сокращению количества отходов.