В ЯЩИКЕ БЫЛО 28 КГ БАНАНОВ,А В ПАКЕТЕ 3 КГ АПЕЛЬСИНОВ.ПРИВЕЗЛИ 3 ЯЩИКА БАНАНОВ И 27 ПАКЕТОВ АПЕЛЬСИНОВ. ЧЕГО ПРИВЕЗЛИ БОЛЬШЕ - БАНАНОВ ИЛИ АПЕЛЬСИНОВ ? НА СКОЛЬКО?
Математика
В ЯЩИКЕ БЫЛО 28 КГ БАНАНОВ,А В ПАКЕТЕ 3 КГ АПЕЛЬСИНОВ.ПРИВЕЗЛИ 3 ЯЩИКА БАНАНОВ И 27 ПАКЕТОВ АПЕЛЬСИНОВ. ЧЕГО ПРИВЕЗЛИ БОЛЬШЕ - БАНАНОВ ИЛИ АПЕЛЬСИНОВ ? НА СКОЛЬКО?
Ответ(ы):
Гость:
1)28×3=84кг-привезли всего бананов 2)3×27=81кг-привезли всего апельсинов 84>81, значит бананов привезли больше. 3)84-81=3кг- больше бананов, чем апельсинов
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