В ЯЩИКЕ БЫЛО 28 КГ БАНАНОВ,А В ПАКЕТЕ 3 КГ АПЕЛЬСИНОВ.ПРИВЕЗЛИ 3 ЯЩИКА БАНАНОВ И 27 ПАКЕТОВ АПЕЛЬСИНОВ. ЧЕГО ПРИВЕЗЛИ БОЛЬШЕ - БАНАНОВ ИЛИ АПЕЛЬСИНОВ ? НА СКОЛЬКО?

Математика

В ЯЩИКЕ БЫЛО 28 КГ БАНАНОВ,А В ПАКЕТЕ 3 КГ АПЕЛЬСИНОВ.ПРИВЕЗЛИ 3 ЯЩИКА БАНАНОВ И 27 ПАКЕТОВ АПЕЛЬСИНОВ. ЧЕГО ПРИВЕЗЛИ БОЛЬШЕ - БАНАНОВ ИЛИ АПЕЛЬСИНОВ ? НА СКОЛЬКО?

Автор: Гость