В интернете встречается такой осмысленная фраза завтра сегодня будет вчера какими членами предложения они являются слова завтра сегодня вчера

Русский язык
В интернете встречается такой осмысленная фраза завтра сегодня будет вчера какими членами предложения они являются слова завтра сегодня вчера
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Гость:
Будущее, настоящее, прошедшее
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