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Какой падеж будет у постели
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Какой падеж будет у постели
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Автор: Гость
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Гость:
У постели (у чего?) - Родительный падеж.
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