Какой ротовой аппарат у муравьёв?

Биология
Какой ротовой аппарат у муравьёв?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рот насекомых имеет различное строение в зависимости от способа питания. Выделяют ротовой аппарат грызущего (жуки, муравьи, прямокрылые), лакающего (пчелы, шмели), колющего (комары, клопы), сосущего (бабочки), лижущего типа (мухи). Примитивный
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