Среда обитания клопов

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Для поддержания жизнедеятельности клопу необходима кровь, причем без «пищи» насекомое может находиться несколько месяцев, впадая в определенный анабиоз.Заводятся клопы не только в антисанитарных условиях, но и во вполне чистой квартире с ремонтом, новой мебелью и постоянной уборкой. Мигрировать насекомые в жилище могут от соседей по вентиляционным шахтам, сквозь розетки и щели в стенах. Так же их можно принести на одежде. Так же эти паразиты обитают только в теплых и обычно сухих местах, поэтому чаще всего они находятся там, где человек спит.