Морфологический разбор причастия: произносящих
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Морфологический разбор причастия: произносящих
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Начальная форма: ПРОИЗНОСЯЩИХ Часть речи: Причастие (полное) Грамматика: падеж, единственное число, мужской род, действительный залог, настоящее время, переходный, несовершенный вид Транскрипция: [праизнас'а́щ'их] Количество слогов: 5: про - и - зно - ся - щих Количество: букв 12, звуков 12 Переносы:про - изно - ся - щих
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