Расставить значения степеней окисления над всеми атомами: PbSeO4; NH4NO3. Кто из атомов ??роявляет только окислит., кто только восстановит. св-ва?

Химия

Расставить значения степеней окисления над всеми атомами: PbSeO4; NH4NO3. Кто из атомов ??роявляет только окислит., кто только восстановит. св-ва?

Автор: Гость