Расставить значения степеней окисления над всеми атомами: PbSeO4; NH4NO3. Кто из атомов ??роявляет только окислит., кто только восстановит. св-ва?
Химия
Расставить значения степеней окисления над всеми атомами: PbSeO4; NH4NO3. Кто из атомов ??роявляет только окислит., кто только восстановит. св-ва?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найди это в поисковике Nigma. Я там всё решал по химии
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Спутник при движении вокруг Земли описывает окружность. Как при этом направлена мгновенная скорость движения спутника в любой точке его траектории?