Кто из жителей Двуречья или герое сказаний мог бы произнести такие слова?По каком?? поводу они могли быть сказаны? 2 Вынес я ворона и отпустил его.Ворон же улетел, спад воды увидел и не вернулся...
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Кто из жителей Двуречья или герое сказаний мог бы произнести такие слова?По каком?? поводу они могли быть сказаны? 2 Вынес я ворона и отпустил его.Ворон же улетел, спад воды увидел и не вернулся...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти слова принадлежат Гильгамешу который оплакивал своего друга Энкиду
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