Кто из жителей Двуречья или герое сказаний мог бы произнести такие слова?По каком?? поводу они могли быть сказаны? 2 Вынес я ворона и отпустил его.Ворон же улетел, спад воды увидел и не вернулся...

История

Кто из жителей Двуречья или герое сказаний мог бы произнести такие слова?По каком?? поводу они могли быть сказаны? 2 Вынес я ворона и отпустил его.Ворон же улетел, спад воды увидел и не вернулся...

Автор: Гость