В велопробеге участвовало 17 спортсменов. Число спортсменов, приехавших к финишу позже Димы, в 3 раза больше числа тех, кто приехал раньше. Сколько велосипедистов приехало раньше Димы? Помогите решить задачу.

Математика

В велопробеге участвовало 17 спортсменов. Число спортсменов, приехавших к финишу позже Димы, в 3 раза больше числа тех, кто приехал раньше. Сколько велосипедистов приехало раньше Димы? Помогите решить задачу.

Автор: Гость