В велопробеге участвовало 17 спортсменов. Число спортсменов, приехавших к финишу позже Димы, в 3 раза больше числа тех, кто приехал раньше. Сколько велосипедистов приехало раньше Димы? Помогите решить задачу.
Математика
В велопробеге участвовало 17 спортсменов. Число спортсменов, приехавших к финишу позже Димы, в 3 раза больше числа тех, кто приехал раньше. Сколько велосипедистов приехало раньше Димы? Помогите решить задачу.
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Гость:
Вот ответ)))))))))))))))))
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